09/01/2026 17:26

《中國監管》市監總局：加快研究制定新能源車、鋰電池和光伏產業國家標準

　　國家市場監管總局今日召開綜合整治「內捲式」競爭十大制度建設成果專題新聞發布會，市監總局標準技術司副司長朱美娜在會上表示，下一步，將進一步加快新能源汽車、鋰電池和光伏產業相關國家標準研究制定；同時聯合工業和信息化部，開展標準現場宣貫會，推動行業準確把握標準內容，及時實施應用標準，推動標準盡快落地見效，以標準引領帶動「新三樣」高質量發展。

　　據介紹，2025年市場監管總局制定並印發了《新能源汽車、鋰電池和光伏產業標準提升行動方案》，針對「新三樣」產業部署了167項國家標準項目；截至2025年末，累計發布57項相關國家標準。

　　其中，在新能源汽車領域發布電動汽車遠程服務、換電安全要求、傳導充放電系統等13項國家標準，支撐電動汽車遠程操作、車網互動、換電等技術發展。鋰電池領域發布鋰電池編碼規則等2項國家標準，支持鋰電池產品追溯，助力守牢鋰電池安全底線。在光伏領域，發布綠色產品評價、地面用光伏組件等42項國家標準，規範光伏組件產品質量性能和綠色評價指標要求，支撐光伏產品綠色低碳發展。
《經濟通通訊社9日專訊》

