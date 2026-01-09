《經濟時評》聯合國料今年全球經濟增速降至2.7%，中國增長放緩至4.6%

聯合國周四（8日）發布《世界經濟形勢與展望》報告顯示，2026年全球經濟增長率預計將從去年的2.8%下降到2.7%，然後在2027年上升到2.9%，不過仍低於疫情前2010年至2019年3.2%的平均水平。中國2026年全年經濟增長率則降至4.6%，2027年將增長4.5%，低於2025年4.9%的估算水平。報告指，中國與美國的貿易緊張局勢暫時緩解，包括有針對性的關稅削減和為期一年的貿易休戰，有助於穩定信心，而政策支持有望維持國內需求。



根據報告，雖然美國在2025年大幅提高關稅造成了新的貿易緊張局勢，但由於沒有出現更廣泛的升級，對國際商業的干擾有限。報告指：「持續的宏觀經濟政策支持有望緩解關稅提高帶來的影響，但貿易和整體活動的增長短期內可能會放緩。」



至於美國經濟增速將從2024年的2.8%放緩至2025年的1.9%，但在擴張性財政和貨幣政策的助推下，預計2026年和2027年將分別回升至2.0%和2.2%。



根據報告，歐盟2026年和2027年的增長率將分別達到1.3%和1.6%，2025年為1.5%。

《經濟通通訊社9日專訊》