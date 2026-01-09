  • 會員
09/01/2026 11:31

本田中國去年終端汽車銷量為64.53萬輛，同比下降24.28%

　　本田今日發布2025年全年在中國的終端汽車銷量。2025年全年本田在中國的終端汽車累計銷量為645345輛，上年同期為852269輛，同比下降24.28%。2025年12月本田在中國的終端汽車銷量為66765輛，上年同期為111870輛，同比下降40.32%。
《經濟通通訊社9日專訊》

