本田中國去年終端汽車銷量為64.53萬輛，同比下降24.28%

本田今日發布2025年全年在中國的終端汽車銷量。2025年全年本田在中國的終端汽車累計銷量為645345輛，上年同期為852269輛，同比下降24.28%。2025年12月本田在中國的終端汽車銷量為66765輛，上年同期為111870輛，同比下降40.32%。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/01/2026 11:31
