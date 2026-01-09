  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

09/01/2026 16:38

【數據解讀】大新金融：料內地全年通脹0.5%，PPI跌幅收窄至1%以下

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 內地12月CPI按年增0.8%，創2023年2月新高
▷ 12月PPI按年跌1.9%，跌幅為17個月最小
▷ 全年通脹持平，核心通脹連續四個月超1%

　　大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，內地12月消費物價繼續回升，生產物價通縮則有所緩解。12月消費物價指數按年增幅略為加快0.1個百分點至0.8%，創2023年2月以來的最大升幅。食品價格升幅加快0.9個百分點至1.1%，為2024年10月以來最大升幅；當中鮮菜及鮮果升幅擴大，豬肉價格跌幅略為收窄。非食品價格按年升幅維持在0.8%。扣除食品及能源價格的核心通脹按年升1.2%，連續四個月維持1%或以上升幅。全年通脹持平，符合預期。
　
*預料今年內地全年通脹為0.5%*

　　整體而言，內地12月消費物價溫和回升，主要由於鮮菜及鮮果價格自暑假以來顯著反彈，抵銷豬肉因產能充足帶來的跌幅；同時，消費品價格升幅擴大，尤其是金飾品價格跟隨金價近月顯著上升，家用器具和日用品通脹亦加快，有助抵消能源價格回落，支持非食品物價維持升幅。預計內地消費物價今年有望溫和回升，內地政策上繼續擴大內需，加上內地股市回穩，或有助提振消費信心，預料今年內地全年通脹為0.5%。
　
　　內地12月生產物價指數按年跌幅收窄0.3個百分點至1.9%，為十七個月以來最小跌幅；按月計算，生產物價連續三個月上升。當中煤炭開採及洗選業跌幅連續五個月收窄；光伏設備及元器件製造跌幅連續九個月收窄；石油和天然氣開採，以及非金屬礦物製品業跌幅則略有擴大。

　　展望未來，大新金融預計內地生產物價今年有望逐步改善，國際有色金屬價格上行，或繼續抵銷油價下跌對生產價格帶來的壓力。此外，內地「反內捲」措施可望逐步紓緩生產物價跌勢，同時繼續發展新興產業及退出落後產能，亦可能有助生產物價回穩。預料今年生產物價指數跌幅有機會收窄至1%以下。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區