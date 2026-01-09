  • 會員
09/01/2026 18:01

【ＡＩ】北京第四季薪酬報告：AI大模型架構師等月薪中位數超4萬

　　近日，北京市人力資源和社會保障局發布《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告（四季度）》（以下簡稱《報告》）。《報告》從重點產業、群體、崗位等不同維度對北京市2025年四季度薪酬水平展開分析。

　　2025年四季度，北京市經濟運行穩中向好，消費市場持續回暖，各重點產業月平均薪酬中位值穩中有升。隨著人工智能產業化進程提速，大模型商用等領域需求攀升，專業技術人才缺口持續擴大，高端技術人才薪酬紅利加速釋放。AI大模型架構師、自然語言處理工程師、感知算法工程師、AI算子開發工程師薪酬中位值均超40000元（人民幣．下同）/月。

　　同期，以人形機器人、具身智能為核心的商業化落地全面加速，智能/高端製造行業機器人系統工程師、機器人電氣工程師、具身智能算法工程師薪酬中位值超25000元/月。

　　「人工智能+」加速賦能產業升級，集成電路與智能製造兩大新質生產力重點領域薪酬增速持續領跑，月平均薪酬中位值分別為16938元/月、14215元/月。
　
　　專業技術人員薪酬水平穩步上行，月平均薪酬中位值達13264元/月。高技能人才技能價值優勢持續擴大，高級技師、技師、高級技能人才月平均薪酬中位值分別為13273元/月、11996元/月、11593元/月。
《經濟通通訊社9日專訊》

