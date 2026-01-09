  • 會員
09/01/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.09%，大摩看好未來一年中國股票表現

　　A股新年伊始連漲後陷入調整，不過摩根士丹利仍看好未來6-12個月中國股票表現，提到在人民幣走強和流動性充裕的支撐下，A股市場情緒明顯改善。滬深股市今早個別走，滬綜指高開0.09%，報4086.76點，深成指低開0.3%，創業板指低開0.69%。

　　大摩並表示，上月中國股票繼續吸引外資流入，主要受被動型基金流入支撐，而主動型基金仍在賣出，但賣出速度有所放緩。根據報告，12月份外資被動型基金流入H股和A股的規模加速至44億美元，而主動型基金流出規模放緩至9億美元，使得淨流入達到35億美元。這與11月份23億美元的淨流入相比有所上升。

　　2026年首單央企重組落地，中國石化與中國航油重組，重構航空燃油業版圖，中石化(滬:600028)盤前漲停，開市後升幅收窄至不足2%。

　　另外，市場監管總局約談通威集團、協鑫科技等6家光伏龍頭，涉及通報有關壟斷風險，監管層還與寧德時代、比亞迪、國軒高科等電池企業舉行會議，旨在採取措施遏制該產業價格戰和無序產能擴張，電池股開盤升跌不一。

　　人行今日進行340億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放340億元。
《經濟通通訊社9日專訊》

