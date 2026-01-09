《Ａ股行情》滬指半日收升0.3%，時隔十年盤中再度突破4100點

2025年12月CPI同比漲幅創近三年最大；PPI同比跌幅創16個月最窄。數據刺激下，滬綜指時隔十年盤中再度突破4100點，惟指數衝高回落，半日收升0.3%報4095.33點，深成指升0.57%，創業板也升0.1%。交投活躍，滬深兩市半日成交額達20615億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量2964億元或16.8%。



分析人士指出，若以去年全年整體來看，CPI和PPI均較弱；預計2026年通脹有望上行，但整體水平仍較低，不妨礙人行進一步的貨幣寬鬆。



板塊來看，早盤商業航天概念持續強勢，帶動軍貿概念上午漲近3%。AI應用概念盤中走強，易點天下(深:301171)升20%封板。另《華爾街日報》引述消息人士報道，中國已開始限制向日本企業出口稀土和含有稀土的強力磁鐵，此前北京宣布禁止向日本軍方出口軍民兩用產品。A股稀土板塊漲1.6%，安泰科技(深:000969)漲停，金力永磁(深:300748)彈7.8%。



下跌方面，腦機接口概念陷入回調，存儲芯片連漲多日後有回吐壓力，化纖、保險等板塊下挫。

《經濟通通訊社9日專訊》