AH股新聞

09/01/2026 15:06

《Ａ股行情》成交活躍破3萬億，滬指收升0.9%企穩四千一，新年首周漲3.8%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指收4120.43點，漲0.92%，全周升3.82%
▷ 滬深成交額3.12萬億元，較上日增11.5%
▷ 超3700股上漲，AI及商業航天概念活躍

　　2026年新年首周，A股報捷，滬綜指今日收漲0.92%企穩四千一，收報4120.43點，全周滬綜指升3.82%，創14個月最大周線漲幅，已屬連升四周；深成指今日收升1.15%，創業板指揚0.77%。資金活躍，成交突破3萬億大關，滬深全日交易額見3.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3224億元或約11.5%。

　　盤面上，AI應用概念集體爆發，二十多隻成分股漲停，引力傳媒(滬:603598)5天4度升停。商業航天概念反復活躍，帶動軍工板塊升幅靠前。下跌方面，保險、銀行及腦機接口概念下挫。個股漲多跌少，滬深超3700股飄紅。

　　國家統計局今日公布，2025年12月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.8%，符合市場預期，增幅創近三年最高；環比重回漲勢至上漲0.2%。12月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.9%，跌幅創16個月最窄。分析估2026年通脹有望上行，但整體水平仍較低，不妨礙人行進一步的貨幣寬鬆。

　　回顧本周，外圍風險上升，美國對委內瑞拉實施突襲，施壓其對美出口更多石油，企圖重塑石油供應格局，料影響中國油企在當地的權益，令油股一度震盪。國產芯片股則再展升勢，有消息指本周中國政府已要求部分科技公司暫停訂購英偉達H200芯片，並可能要求企業優先採購國產AI芯片。不過，《彭博》最新報道稱，中國計劃最快本季度批准部分H200芯片的進口，允許企業用於特定商業用途，但禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國有企業使用。
　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004758.92+0.45　
上證指數4120.43+0.9212892.10
深證成指14120.15+1.1518335.60
創業板指3327.81+0.77　
科創501475.97+1.43　
B股指數258.29+0.361.66
深證B指1279.90+0.320.63

《經濟通通訊社9日專訊》

