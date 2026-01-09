《Ａ股焦點》中石化A漲近2%，與中國航油重組，實現「煉油-分銷」一體化

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026年首單央企重組落地，國務院國資委8日公布，中國石油化工集團有限公司與中國航空油料集團有限公司實施重組。



業內專家指出，兩家企業重組後，中國石化可直接切入航油銷售渠道，實現從原油煉化到飛機加油的「煉油-分銷」一體化閉環。對於中國航油來說，也將獲得更穩定可靠的上游供應。此次重組將助雙方實現優勢互補，同時還有助於航空燃料產業進一步做強做優做大，提高競爭力。



捷誠能源首席研究員閆建濤對《財新》表示，重組說明航油受重視的程度上升，競爭在加劇。若交易落地，將重塑國內航油產業的市場格局與競爭生態，改變航空公司、機場與航油供應企業之間的合作關係。



不過，也有多位市場人士擔憂，中航油此前作為獨立採購方，向中石化、中石油、民營煉廠等多方採購，對供油主體相對公平。但若都歸入中石化，這家企業面對競爭對手和監管時會更加強勢，原本多元的航油供應也可能變成「一家獨大」。



國際航空運輸協會(IATA)對《財新》表示，航油歷來都是航司最大的單項成本，如果此次重組能降低中國的航油價格，對於航空業發展就是好事。不過，有民航業人士擔心民航局作為定價方的話語權會被削弱，這或將加劇航司的航油成本負擔；此次重組對下游會產生怎樣的具體影響，仍取決於其被收購後中航油的自主權如何、能否維持現有體系。



中國石化(00386)(滬:600028)A股盤前漲停，開市後升幅收窄至1.98%，報6.19元人民幣；H股現持平。

