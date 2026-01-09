  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

09/01/2026 09:47

《Ａ股焦點》中石化A漲近2%，與中國航油重組，實現「煉油-分銷」一體化

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中石化與中航油重組獲國資委批准
▷ 中石化A股9日漲1.98%報6.19元
▷ 重組整合煉油至航油分銷業務鏈

　　2026年首單央企重組落地，國務院國資委8日公布，中國石油化工集團有限公司與中國航空油料集團有限公司實施重組。

　　業內專家指出，兩家企業重組後，中國石化可直接切入航油銷售渠道，實現從原油煉化到飛機加油的「煉油-分銷」一體化閉環。對於中國航油來說，也將獲得更穩定可靠的上游供應。此次重組將助雙方實現優勢互補，同時還有助於航空燃料產業進一步做強做優做大，提高競爭力。

　　捷誠能源首席研究員閆建濤對《財新》表示，重組說明航油受重視的程度上升，競爭在加劇。若交易落地，將重塑國內航油產業的市場格局與競爭生態，改變航空公司、機場與航油供應企業之間的合作關係。

　　不過，也有多位市場人士擔憂，中航油此前作為獨立採購方，向中石化、中石油、民營煉廠等多方採購，對供油主體相對公平。但若都歸入中石化，這家企業面對競爭對手和監管時會更加強勢，原本多元的航油供應也可能變成「一家獨大」。

　　國際航空運輸協會(IATA)對《財新》表示，航油歷來都是航司最大的單項成本，如果此次重組能降低中國的航油價格，對於航空業發展就是好事。不過，有民航業人士擔心民航局作為定價方的話語權會被削弱，這或將加劇航司的航油成本負擔；此次重組對下游會產生怎樣的具體影響，仍取決於其被收購後中航油的自主權如何、能否維持現有體系。

　　中國石化(00386)(滬:600028)A股盤前漲停，開市後升幅收窄至1.98%，報6.19元人民幣；H股現持平。
《經濟通通訊社9日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區