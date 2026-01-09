【人行操作】人行340億逆回購利率持平，本周收水16550億，創兩年單周新高

人民銀行公布，今日進行340億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放340億元。
人行本周通過公開市場操作淨回籠資金1.655萬億元，為兩年來最大單周淨回籠規模。此外，人行本周進行11000億元買斷式逆回購操作，對沖11000億元買斷式逆回購到期。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
09/01/2026 09:30
人民銀行公布，今日進行340億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放340億元。
人行本周通過公開市場操作淨回籠資金1.655萬億元，為兩年來最大單周淨回籠規模。此外，人行本周進行11000億元買斷式逆回購操作，對沖11000億元買斷式逆回購到期。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N