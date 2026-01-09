【提振內房】房地產融資協調機制「白名單」項目貸款據報可展期5年

據《財聯社》報道，多位全國性銀行業務部門負責人證實，本周監管部門對房地產融資協調機制下發了最新的政策指導。其核心在於，對已經進入融資協調機制「白名單」的項目，符合一定條件和標準的，可在原貸款銀行進行展期。



報道引述受訪銀行人士稱，這實際意味著相關貸款可展期5年。而在此前，此類貸款的展期只能是原貸款期限的一半，也就是最長兩年半，到期之後不能再展。

《經濟通通訊社9日專訊》