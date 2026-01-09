  • 會員
09/01/2026 10:23

【ＡＩ】上海：做強數字廣告產業，設「生成式AI廣告設計師」新工種

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海發布2026-2028年計劃推動數字廣告產業
▷ 設立「生成式AI廣告設計師」工種，目標2028年廣告業營收超4500億元
▷ 旅行社服務業2028年營收目標550億元，吸引外資並打造文旅新場景

　　上海市人民政府發布《上海市促進租賃和商務服務業「產業聚集、空間聚集、要素聚集」三年行動計劃（2026-2028年）》，其中提到，要做強數字廣告產業生態，支持廣告企業創新轉型，促進廣告企業與平台企業深度合作。加強「AI+數字廣告」融合賦能，對研發廣告垂類應用、智能體等的數字廣告企業給予支持，設立「生成式人工智能廣告設計師」新工種。加快建設國際數字廣告之都。到2028年，廣告業營收超過4500億元人民幣，徐匯、黃浦、普陀等3個集聚區合計營收佔全市比重達到50%。

*吸引外資旅行社落戶，打造「演藝+旅遊」等新場景*

　　另外，要持續提升旅行社服務品質。到2028年，旅行社及相關服務業營收超過550億元人民幣，重點布局的長寧區營收佔全市比重達到55%。引育平台型旅遊企業並拓展增值服務，吸引外資旅行社落戶，鼓勵開發高附加值的入境遊和海外遊產品。支持旅行社導入演唱會、體育賽事、熱門展覽等文旅商體展資源，打造「演藝+旅遊」、「文博+旅遊」等文旅新場景，開發個性化旅遊產品。

　　《行動計劃》又要求，要做優招商引資、鏈接整合資源，放大溢出效應、打造產業生態。到2028年，建設一批集聚融合的重點園區、重點街區和樓宇，聚集一批高能級企業和高增長企業，匯聚一批高端商務服務人才、專業服務平台、展會活動和論壇，全市租賃和商務服務業營業收入達到1.5萬億元人民幣以上，規模保持全國領先。
《經濟通通訊社9日專訊》

