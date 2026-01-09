  • 會員
09/01/2026 11:55

陳志遣返中國料最重判囚終身，各地扣押巨額資產如何追回備受關注

▷ 陳志涉跨境賭詐被押解回中國
▷ 多國凍結陳志資產總值逾百億
▷ 追回資產需國際司法協作耗時數年

　　中國公安部工作組已於1月7日將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。據中方調查顯示，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。陳志目前已被公安機關依法採取強制措施；公安部表示即將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

　　陳志此前已被美國以涉嫌電信詐騙和洗錢犯罪提出起訴，且美方已扣押其12萬枚比特幣並申請沒收。英國則凍結了陳志名下超過1億英鎊的不動產；其在港的27.5億港元資產也在去年11月被香港警方凍結。台灣方面則查封了與陳志相關的45億新台幣資產，並拘捕25人。新加坡查封並扣押了其總值1.5億新加坡元的資產。

　　陳志在中國出生，2014年取得柬埔寨國籍，在柬埔寨一帶構建以太子集團為核心的龐大詐騙犯罪帝國，並一直以柬埔寨國籍為護盾躲避海外引渡。但在去年12月，柬埔寨國王頒令剝奪其國籍；柬埔寨政府更罕見地迅速決定將其驅逐出境。

*查跨境資金走向或需時1-2年，追回資產恐耗時數年*

　　韓國《朝鮮日報》引述法律界人士指出，中國調查部門計劃對涉及中國、柬埔寨、緬甸、老撾一帶的廣泛經濟犯罪和組織犯罪嫌疑展開調查，預計僅查明跨境資金走向就可能要花費1至2年時間。而外界最為關注的是能否追回陳志隱匿的巨額資產，以及是否會賠償給受害者。

　　此前《華爾街日報》報道稱，陳志利用遍布30國的100多家企業網絡開展洗錢活動。美國和中國政府需要進行資產分配談判以劃分扣押的陳志資金。另外，核實受害者被騙事實的過程也將十分漫長。專家估計，追回資產的訴訟有可能演變為國際爭端，實際賠付可能耗費數年時間。

　　據《財新》分析，陳志被押解回國後，面臨刑事拘留、調查訊問、提請批捕、提起公訴、審查起訴等流程，當中有需要時可通過與相關國家開展刑事司法協助獲取必要的跨境證據，亦可透過國際證據互助機制促進司法協作。一旦證據充分，罪名成立，詐騙罪最高可被判無期徒刑，洗錢罪最高刑期則為十年。陳志有權提出上訴，二審即為最終裁決。陳志案或將著重強調其在社會上的危害性，從而作出嚴厲判罰。若被告自首或者有立功表現，依法可予減輕處罰，不過據現有報道顯示，陳志並未主動投案。

*《財新》：受害者可在陳志主要資產所在地入稟索償*

　　至於陳志的海外資產能否被追繳，《財新》分析，本案或將按常規刑事訴訟沒收程序處理，即法院需作出具有法律效力的判決，並明確裁定追繳陳志違法所得。中國主管機關將依生效判決，根據雙邊刑事司法協助條約、相關多邊公約等向疑犯的資產所在地提出資產返還要求。資產返還後，中國將根據判決將款項上繳國庫或返還案件受害人。不過，由於海外資產追繳受多項因素制約，特別是本案中主要資產所在國與中國司法協作有限，相關受害人可考慮依據主要資產所在地的當地國內法律，直接在該國提起相應訴訟，如民事追償等，以主張法律權利。
《經濟通通訊社9日專訊》

