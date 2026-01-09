  • 會員
09/01/2026 14:14

《Ａ股焦點》中國中鐵AH皆跌，旗下中鐵五局被罰停業整頓180日

免責聲明

▷ 中鐵五局被住建部停業整頓180日（2025/12/16-2026/6/14）
▷ 停業期間禁以特級資質承攬新項目
▷ 中國中鐵A股/H股當日各跌0.5%

　　全國建築市場監管公共服務平台信息顯示，中鐵五局集團有限公司（下稱「中鐵五局」）被住房和城鄉建設部實施停業整頓180日，決定時間為2025年12月16日，有效期至2026年6月14日。停業整頓期間，中鐵五局不得以建築工程施工總承包特級資質承攬新的工程項目，涉及的具體事由則沒有公開。

　　內媒指出，這是住建部近年來對央企背景建築企業最嚴厲的處罰之一。2024年，江蘇華實市政曾因重大安全事故被停業90日；城市建設發展有限公司曾因三次違法分包被停業60日。

*此前中鐵工程設計諮詢集團被罰降資質一年*

　　值得關注的是，在去年10月20日，中鐵工程設計諮詢集團有限公司也被住建部實施處罰，其工程勘察資質被降為岩土工程專業甲級、工程測量專業甲級資質，時間更是長達一年（決定：2025年10月20日，有效期至：2026年10月19日）。

　　中鐵五局網站顯示，公司是世界500強企業中國中鐵股份有限公司(00390)(滬:601390)骨幹成員企業，始建於1950年，原為鐵道部第五工程局，1999年改制為中鐵五局集團有限公司；下轄18個實體性子分公司、7個區域總部、33個經營性分公司、18個境外派駐機構及設計研究院。公司註冊資本金76.15億元（人民幣．下同），總資產863億元；在冊員工2萬人，享受國務院政府特殊津貼4人；機械設備8500台套，年施工生產能力1000億元以上。

　　中國中鐵今日AH股價皆向下，A股現跌0.5%，報5.55元；H股現跌0.5%，報4.01港元。
《經濟通通訊社9日專訊》

