貨幣攻略
etnet專輯
09/01/2026 15:36

【數據解讀】機構：12月CPI、PPI改善非「反內捲」成效，製造業過剩產能未解決

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年12月中國CPI同比漲0.8%，全年持平
▷ 12月PPI同比降1.9%，全年降2.6%連續三年負值
▷ 耐用消費品價格跌幅超全球金融危機時期

　　中國2025年12月全國居民消費價格(CPI)同比漲幅擴大0.1個百分點至0.8%，創近三年新高；全年CPI則持平(0.0%)，為16年最低。12月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比降幅收窄0.3個百分點至1.9%，創16個月最小降幅；全年降幅則擴大0.4個百分點至2.6%，為連續第三年呈負值。

*凱投宏觀：若沒有更強需求端措施，通縮壓力料持續幾年*

　　凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Zichun Huang點評稱，中國2025年12月CPI同比漲幅主要源於天氣因素導致的食品價格上漲，而非「反內捲」政策取得成效，「若缺乏更強的需求端措施，我們認為產能過剩及其帶來的通縮壓力將在未來幾年持續」。她同時指出，12月PPI漲幅集中在有色金屬，可能反映全球大宗商品市場近期波動，而非政府「反內捲」政策帶來的產能過剩根本改善。耐用消費品價格跌幅繼續超過全球金融危機時期，凸顯製造業過剩產能問題仍未解決。

*保銀資本：國內需求仍疲弱*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，近期由於地緣政治擔憂，大宗商品價格上漲，這可能在2026年對PPI通脹形成上行壓力。但國內需求仍然疲弱，目前尚不清楚PPI能夠改善到何種程度。

*澳新銀行：今年PPI有望轉正*

　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則認為，隨著基期切換至2025年，2026年通脹有望繼續上行。豬周期已有啟動跡象，而科技超級周期繼續有利於金屬和能源，預計2026年PPI有望轉正。
《經濟通通訊社9日專訊》

