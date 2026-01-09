  • 會員
AH股新聞

09/01/2026 15:48

《大灣區》「澳車北上」、「港車北上」車輛累計備案登記突破20萬宗

　　據《央視新聞》報道，自「澳車北上」、「港車北上」政策落地以來，截至今天（2016年1月9日），「兩車北上」車輛累計備案登記突破20萬宗。

　　截至2025年底，拱北海關累計監管經大橋口岸進出境香港、澳門單牌車突破834.5萬輛次。疊加「粵車南下」政策作用，大橋口岸日均通行車輛數達1.8萬輛次，粵港澳大灣區「1小時生活圈」願景已成現實。
《經濟通通訊社9日專訊》

