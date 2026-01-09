  • 會員
AH股新聞

09/01/2026 10:10

【數據解讀】統計局：元旦前消費需求增及鮮菜價格上漲等，上拉CPI漲幅

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年12月CPI同比漲0.8%，全年持平0.0%
▷ 鮮菜價格漲18.2%，鮮果漲4.4%；豬肉價降14.6%
▷ 核心CPI同比漲1.2%，連續四個月超1%

　　國家統計局公布，2025年12月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點，符合市場預期，並創近三年新高。2025年全年，CPI與上年持平(0.0%)，低於政府工作報告訂下的增長2%左右目標。2024年CPI增速為0.2%。

　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，12月擴內需促消費政策措施繼續顯效，疊加元旦臨近，居民消費需求增加，CPI環比上漲0.2%，同比上漲0.8%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%。

*12月核心CPI同比漲1.2%，連續四個月在1%以上*

　　從同比看，CPI同比漲幅回升至2023年3月以來最高，同比漲幅擴大主要是食品價格漲幅擴大拉動。食品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，對CPI同比的上拉影響比上月增加約0.17個百分點。食品中，鮮菜和鮮果價格漲幅分別擴大至18.2%和4.4%，對CPI同比的上拉影響比上月合計增加約0.16個百分點；豬肉價格下降14.6%，降幅略有收窄。能源價格下降3.8%，降幅比上月擴大0.4個百分點，其中汽油價格降幅擴大至8.4%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅連續4個月保持在1%以上。

　　服務價格上漲0.6%，影響CPI同比上漲約0.25個百分點。扣除能源的工業消費品價格上漲2.5%，影響CPI同比上漲約0.63個百分點。其中，金飾品價格漲幅繼續擴大至68.5%；燃油小汽車和新能源小汽車價格降幅分別收窄至2.4%和2.2%。

*工業消費品價格上漲影響，CPI環比轉正*

　　從環比看，CPI由上月下降0.1%轉為上漲0.2%，環比上漲主要受除能源外的工業消費品價格上漲影響。扣除能源的工業消費品價格上漲0.6%，影響CPI環比上漲約0.16個百分點。其中，提振消費政策效果持續顯現，疊加元旦臨近，居民購物娛樂需求增加，通信工具、母嬰用品、文娛耐用消費品、家用器具價格均有上漲，漲幅在1.4%-3.0%之間；受國際金價上行影響，國內金飾品價格上漲5.6%。

　　能源價格下降0.5%，其中受國際油價變動影響，國內汽油價格下降1.2%，影響CPI環比下降約0.04個百分點。食品價格上漲0.3%，影響CPI環比上漲約0.05個百分點。其中，節前消費需求增加，鮮果和蝦蟹類價格分別上漲2.6%和2.5%；天氣條件相對較好，鮮菜價格上漲0.8%，漲幅低於季節性水平3.3個百分點；生豬產能較為充足，豬肉價格下降1.7%。
《經濟通通訊社9日專訊》

