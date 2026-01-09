【數據解讀】統計局：「反內捲」持續顯效、消費潛力釋放，PPI跌幅收窄

國家統計局公布，2025年12月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.9%，降幅比上月收窄0.3個百分點，並優於預期的下降2.0%，創16個月最小降幅；環比則漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。2025年全年PPI下降2.6%，降幅較2024年全年擴大0.4個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受國際大宗商品價格傳導拉動以及國內重點行業產能治理相關政策持續顯效等因素影響，PPI環比上漲0.2%，同比下降1.9%。



*光伏設備及元器件製造價格連續收窄9個月*



從同比看，國內各項宏觀政策持續顯效，部分行業價格呈現積極變化。一是全國統一大市場建設縱深推進，相關行業價格同比降幅持續收窄。市場競爭秩序不斷優化，煤炭開採和洗選業、鋰離子電池製造、光伏設備及元器件製造價格降幅比上月分別收窄2.9個、1.2個和0.4個百分點，已分別連續收窄5個月、4個月和9個月。



二是新質生產力培育壯大，帶動相關行業價格同比上漲。數字經濟相關產業發展勢頭強勁，新原料新材料生產快速增長，綠色轉型持續賦能發展，外存儲設備及部件價格上漲15.3%，生物質液體燃料價格上漲9.0%，石墨及碳素製品製造價格上漲5.5%，集成電路成品價格上漲2.4%，廢棄資源綜合利用業價格上漲0.9%，服務消費機器人製造價格上漲0.4%。



三是消費潛力有效釋放，帶動有關行業價格同比上漲。提振消費專項行動深入實施，文體類、品質類消費較快增長，工藝美術及禮儀用品製造價格上漲23.3%，運動用球類製造價格上漲4.0%，中樂器製造價格上漲2.0%，營養食品製造價格上漲1.5%。



*新能源車整車製造價格由降轉漲，銀冶煉價格環比漲超一成*



從環比看，PPI連續3個月上漲，主要為：一是供需結構改善帶動部分行業價格上漲。重點行業產能治理與市場競爭秩序綜合整治持續顯效，煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格環比分別上漲1.3%和0.8%，均連續5個月上漲；鋰離子電池製造價格上漲1.0%，水泥製造價格上漲0.5%，均連續3個月上漲；新能源車整車製造價格由上月下降0.2%轉為上漲0.1%。需求季節性增加帶動燃氣生產和供應業、電力熱力生產和供應業價格分別上漲1.2%和1.0%。



二是輸入性因素影響國內有色金屬和石油相關行業價格走勢分化。國際有色金屬價格上行拉動國內有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格環比分別上漲3.7%和2.8%，其中銀冶煉、金冶煉、銅冶煉、鋁冶煉價格分別上漲13.5%、4.8%、4.6%和0.9%。國際原油價格下行影響國內石油開採、精煉石油產品製造價格分別下降2.3%和0.9%。

《經濟通通訊社9日專訊》