09/01/2026 17:44

《中國要聞》中東問題特使翟雋出訪以巴，分別與巴勒斯坦總統阿巴斯、以色列外長薩爾等會晤

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 翟雋7日訪巴勒斯坦，會晤阿巴斯及法爾辛
▷ 翟雋6-8日訪以色列，與薩爾等交換意見
▷ 雙方討論中巴、中以關係及巴勒斯坦問題

　　中國外交部網站今日發文指，中國政府中東問題特使翟雋7日訪問巴勒斯坦。阿巴斯總統在拉馬拉總統府會見翟雋，雙方就中巴關係、巴勒斯坦問題等共同關心的議題交換了意見。翟雋還會見了巴勒斯坦外交部長法爾辛，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。與此同時，翟雋在6日-8日訪問以色列，分別會見以色列外長薩爾、外交部政治總司長阿姆哈尼、國家安全委員會副主席德拉茲寧，就雙邊關係深入交換意見。

*阿巴斯：盼以停火為契機推動巴勒斯坦問題政治解決*

　　阿巴斯總統向翟雋表示，巴中戰略夥伴關係至關重要。巴方讚賞中方推動巴勒斯坦內部和解的努力，將一如既往堅定支持中方核心關切，支持中國統一大業。巴方支持今年在華舉辦第二屆中國-阿拉伯國家峰會，相信峰會的成功舉辦將進一步推動阿中合作。巴方希望以加沙停火為契機推動巴勒斯坦問題的政治解決，巴民族權力機構應有效參與加沙戰後治理。

　　翟雋則表示，中巴傳統友好，無論形勢如何變化，中方都將同全世界愛好和平、支持正義的力量一道，堅定支持巴勒斯坦人民正義事業，為推動巴勒斯坦問題在「兩國方案」基礎上早日得到全面、公正、持久解決作出積極努力。

*翟雋：中方願同以色列保持交往與互利合作*

　　在以色列期間，翟雋表示，中華民族和猶太民族傳統友好，保持中以關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益。中方願同以方共同努力，保持兩國交往與互利合作，賡續人民友誼。以方表示高度重視以中關係發展，始終奉行一個中國政策，願同中方進一步密切兩國各部門、各層級交往，推動雙邊各領域務實合作取得新進展。雙方還就地區熱點問題交換了意見。
《經濟通通訊社9日專訊》

