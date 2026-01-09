  • 會員
09/01/2026 17:14

【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

　　國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室公布，依據《反壟斷法》，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

*外賣平台擠壓實體經濟，社會各方面反映強烈*

　　國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室有關負責人表示，黨中央、國務院高度重視平台經濟創新和健康發展。外賣平台服務行業作為中國平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮了重要作用。但近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭，社會各方面反映強烈。為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室依據《反壟斷法》規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

*調查評估後將提出處置措施*

　　本次調查評估是委員會辦公室表達競爭關注、評估壟斷風險、規範市場秩序的重要舉措，將通過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入了解外賣平台競爭行為，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。外賣平台要積極配合市場調查、評估工作，嚴格落實反壟斷合規主體責任，有效防範化解壟斷風險，公平參與市場競爭，促進外賣平台服務行業創新和健康發展。
《經濟通通訊社9日專訊》

