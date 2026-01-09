  • 會員
AH股新聞

09/01/2026 17:05

《中非關係》王毅與非盟主席舉行戰略對話：中方願助力非洲現代化

免責聲明

▷ 王毅與非盟主席舉行戰略對話，中方願助力非洲現代化
▷ 非盟支持一中原則，反對分裂中國行徑
▷ 雙方同意加強合作維護全球南方共同利益

　　中國外交部網站今日發文稱，當地時間8日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在亞的斯亞貝巴非盟總部同非盟委員會主席優素福舉行中國-非盟第九次戰略對話。

　　王毅表示，非盟是引領非洲團結合作的「火車頭」，在中非關係中地位重要、作用特殊。當前中非都處於發展關鍵時期，面臨新的廣闊合作機遇。中國願以自身發展為包括非洲在內的廣大發展中國家提供助力，攜手實現現代化，共同維護全球南方利益。

　　王毅又指，雙方要不斷提升中國同非盟關係的戰略性、示範性和實效性，推動非盟在中非關係全局中更好發揮引領作用。中方堅定支持非盟團結帶領非洲國家堅持獨立自主，捍衛非洲國家自主發展權利，支持非洲人以非洲方式解決非洲問題，走出符合自身國情的發展道路，支持非盟在地區事務中發揮主導作用。

*王毅：願同非盟共同踐行真正多邊主義*

　　王毅並稱，非盟第一時間積極響應支持習近平主席提出的全球治理倡議，反映了雙方理念高度認同和對塑造國際公平正義的共同心聲。中方願同非盟繼續加強在四大全球倡議領域的對話交流，支持非洲在國際舞台發揮更大作用，共同踐行真正的多邊主義，推動建立更加公正合理的全球治理體系。

　　優素福則表示，中國是非洲可以完全信賴和倚重的夥伴。非盟感激中國長期以來在各領域同非洲攜手同行，對非洲發展給予無私支持，高度讚賞中非合作論壇取得的豐碩成果及為非中人民帶來的實實在在福祉。非盟恪守一個中國原則，堅定支持中國在台灣問題上捍衛核心利益，反對任何分裂中國的行徑。非盟願同中方一道，繼續通過中非合作論壇等機制密切非中合作，更好造福雙方人民。

*優素福：願同中方攜手維護全球南方共同利益*

　　優素福還指出，當前強權霸凌抬頭、多邊主義受到衝擊，「我們處於銘記歷史、面向未來、捍衛主權的重要時刻，非中更有必要深化夥伴關係」。非盟高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方攜手維護全球南方共同利益，促進世界公平公正與和平發展。
《經濟通通訊社9日專訊》

