09/01/2026 16:45

《行業數據》乘聯分會：12月新能源車零售同比增2.6%，全年增17.6%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年12月新能源車零售同比增2.6%，全年增17.6%
▷ 12月新能源車生產同比增7.6%，全年生產增26.1%
▷ 12月新能源車出口佔比46.4%，全年出口增86.2%

　　乘聯分會今日發布2025年12月全國乘用車市場分析。數據顯示，2025年12月，12月全國乘用車市場零售226.1萬輛，同比下降14.0%，環比增長1.6%。2025年累計零售2374.4萬輛，同比增長3.8%。

　　12月新能源乘用車國內零售銷量達133.7萬輛，同比增長2.6%，環比增長1.2%；全年累計零售1280.9萬輛，增長17.6%。

*12月乘用車生產同環比皆下降，減產力度較大*

　　12月全國乘用車生產279.1萬輛，同比下降4.6%，環比下降10.1%。全年乘用車生產2963.3萬輛，累計同比增長10.4%。12月乘用車生產較2024年12月的292.6萬輛減少13.5萬輛，減產力度較大。

　　12月新能源乘用車生產達到156.0萬輛，同比增長7.6%，環比下降11.2%；全年累計生產1534.8萬輛，增長26.1%。

*12月新能源車批發同比增3.3%，全年增25.2%*

　　12月全國乘用車廠商批發278.9萬輛，同比下降9.0%，環比下降7.0%；全年全國乘用車廠商批發2955.4萬輛，同比增長8.8%。受零售調整的影響，12月乘用車批發同比增速比零售增速高5個百分點。

　　12月新能源乘用車批發銷量達156.3萬輛，同比增長3.3%，環比下降8.4%；全年累計批發1531.9萬輛，增長25.2%。

*12月乘用車出口同比增46.2%，新能源車佔比大增至46.4%*

　　12月乘用車出口（含整車與CKD）58.8萬輛，同比增長46.2%，環比下降2%，全年乘用車廠商出口573.9萬輛，同比增長19.7%。

　　12月新能源車佔出口總量的46.4%，較同期增加15.6個百分點。12月新能源乘用車廠商出口27.3萬輛，同比增長119.8%，環比下降4.0%；全年累計出口242.2萬輛，增長86.2%。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

