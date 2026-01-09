熊貓電子(00553)警告炒作過熱風險，提示腦機接口技術未形成收入

南京熊貓電子(00553)(滬:600775)公布，昨日A股股票以漲停價收盤。該集團指，股票自去年12月31日以來收盤價格累計漲幅為46.4%，同期上證A股指數漲幅2.88%，集團股價短期漲幅遠高於上證A股指數同期漲幅，存在市場情緒過熱及非理性炒作情形。



該集團指，存在換手率較高的風險，在昨日，股票換手率32.64%，前5個交易日的日均換手率3.66%，換手率較高。此外，存在市淨率高於行業平均值的風險，根據中證指數網站發布的數據，該集團所屬「製造業」（中上協行業分類）的最新市淨率為3.33，集團的最新市淨率4.91，市淨率高於行業平均水平。



此外，該集團指，關注到近期腦機接口概念引發市場廣泛關注，集團參與面向智能顯示的高速率腦機交互技術研發項目的子課題，即「基於腦機接口技術的多模態人機交互系統集成關鍵技術研發」，屬於非核心技術部分。截至目前，該集團向該項目牽頭單位及其主管部門提交一套面向智能顯示的腦機交互系統終端。該項目後續的相關工作由項目牽頭單位及其主管部門組織實施。該項目及集團參與的子課題不會對生產經營產生影響，集團目前沒有與該項目相關的成熟產品，亦未形成銷售收入。

《經濟通通訊社9日專訊》