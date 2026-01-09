  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

09/01/2026 08:16

熊貓電子(00553)警告炒作過熱風險，提示腦機接口技術未形成收入

　　南京熊貓電子(00553)(滬:600775)公布，昨日A股股票以漲停價收盤。該集團指，股票自去年12月31日以來收盤價格累計漲幅為46.4%，同期上證A股指數漲幅2.88%，集團股價短期漲幅遠高於上證A股指數同期漲幅，存在市場情緒過熱及非理性炒作情形。

　　該集團指，存在換手率較高的風險，在昨日，股票換手率32.64%，前5個交易日的日均換手率3.66%，換手率較高。此外，存在市淨率高於行業平均值的風險，根據中證指數網站發布的數據，該集團所屬「製造業」（中上協行業分類）的最新市淨率為3.33，集團的最新市淨率4.91，市淨率高於行業平均水平。

　　此外，該集團指，關注到近期腦機接口概念引發市場廣泛關注，集團參與面向智能顯示的高速率腦機交互技術研發項目的子課題，即「基於腦機接口技術的多模態人機交互系統集成關鍵技術研發」，屬於非核心技術部分。截至目前，該集團向該項目牽頭單位及其主管部門提交一套面向智能顯示的腦機交互系統終端。該項目後續的相關工作由項目牽頭單位及其主管部門組織實施。該項目及集團參與的子課題不會對生產經營產生影響，集團目前沒有與該項目相關的成熟產品，亦未形成銷售收入。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區