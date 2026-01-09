【內房困局】萬科(02202)老臣子郁亮昨到齡退休辭職，在萬科工作35年

萬科企業(02202)(深:000002)本月將再針對兩筆境內債券展期召開債權人大會，但在這關鍵時刻，公司前主席、現任執行董事及執行副總裁郁亮提出辭職。萬科指，郁亮因到齡退休，申請辭去執行董事及執行副總裁職務，辭職後將不再擔任集團任何職務。他的辭職報告自送達董事會之日起生效。



該集團指，郁亮的辭職不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作和集團日常經營。董事會將盡快完成董事的補選工作。截至昨日，郁亮持有約739.5萬股A股，他確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他事項需提請股東、債權人、深圳證券交易所或香港聯合交易所關注。



郁亮1965年出生，現年約60歲，他在1990年加入萬科，1994年起任公司董事，1996年任公司副總經理，1999年任公司常務副總經理兼財務負責人，2001年至2018年1月任公司總裁，2017年7月至2025年1月任公司董事會主席，2025年1月起，郁亮辭任公司主席職務，讓位予大股東深鐵集團董事長辛杰，改任公司執行副總裁。

《經濟通通訊社9日專訊》