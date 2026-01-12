【以舊換新】全國商務工作會議：優化以舊換新政策，培育消費新增長

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

全國商務工作會議10日至11日在京召開。會議指出，2026年全國商務系統要重點做好八個方面工作，包括加快培育服務消費新增長點，優化消費品以舊換新政策實施，推動貿易創新發展，打響「出口中國」品牌等。



一是深入實施提振消費專項行動，打造「購在中國」品牌。加快培育服務消費新增長點，釋放服務消費潛力。優化消費品以舊換新政策實施，推動商品消費擴容升級。打造國際化消費環境。發展數字消費、綠色消費、健康消費，激發下沉市場消費活力。



二是健全現代市場和流通體系，推進全國統一大市場建設。加強制度保障，優化設施載體，推動零售業創新發展，完善現代商貿流通體系，深入推進試點城市建設。推進內外貿一體化。



三是推動貿易創新發展，打響「出口中國」品牌。優化升級貨物貿易，大力發展服務貿易，鼓勵服務出口，創新發展數字貿易、綠色貿易，促進貿易投資一體化。



四是塑造吸引外資新優勢，擦亮「投資中國」品牌。有序擴大服務領域自主開放，提升投資促進水平，健全外資服務保障體系。



五是對接國際高標準經貿規則，更大力度推進開放高地建設。全面深入實施自貿試驗區提升戰略，進一步提高海南自由貿易港貿易投資自由化便利化水平，提升開放平台質效，辦好重點展會。



六是有效實施對外投資管理，引導產供鏈合理有序跨境布局。健全海外綜合服務體系，深化「一帶一路」經貿合作，發展絲路電商，加強境外項目監管和風險防範。



七是深化多雙邊經貿合作，推動多領域合作共贏。落實四大全球倡議，推進全球經濟治理改革，積極開展多邊經貿合作，擴大和豐富自貿區網絡，做好雙邊經貿工作。



八是防範化解風險，織密織牢開放安全網。完善涉外法治體系，完善出口管制和安全審查機制，健全貿易風險防控機制，維護產供鏈韌性和安全。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》