etnet專輯
山今養生智慧
AH股新聞

12/01/2026 08:38

《提振Ａ股》中證監：合力推動中長期資金進一步提高入市規模比例

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監推動中長期資金提高入市規模比例
▷ 2025年末中長期資金持A股市值23萬億元，增36%
▷ 電子行業成A股第一大行業，科技企業增至24家

　　中證監副主席陳華平11日參加第30屆中國資本市場論壇時表示，中證監將持續深化投融資綜合改革，不斷提高制度包容性、適應性，更好推動資本市場實現質的有效提升和量的合理增長。

　　一是持續完善長錢長投的制度環境。合力推動各類中長期資金進一步提高入市規模比例，豐富適配長期投資的產品和風險管理工具，優化合格境外投資者等制度安排，讓各類資金願意來、留得住、發展得好。

　　二是不斷增強對科技創新企業服務的精准性、有效性。縱深推進科創板、創業板改革，深化再融資改革，加快健全多層次資本市場體系，推動優化私募股權創投「募、投、管、退」循環，增強對科技創新企業的全生命周期服務能力。

　　三是推動上市公司提升價值創造能力。進一步深化並購重組改革，更好發揮公司治理內生約束作用，督促上市公司嚴格規范信息披露等行為，強化股東回報意識，提升分紅的穩定性、持續性和可預期性。同時鞏固深化常態化退市機制，促進上市公司結構不斷優化。

　　四是加快培育一流投資銀行和投資機構。強化分類監管、扶優限劣，督促行業機構把功能性放在首位。堅持以客戶為中心，不斷提高價值發現、財富管理等專業能力，為投融資各方提供更加優質的服務。

　　五是進一步提升監管執法有效性。持續健全投資者教育、服務和保護體系，堅持依法從嚴監管，突出打大、打惡、打重點，從嚴懲治各類惡性違法行為，推動更多特別代表人訴訟先行賠付等案例落地，增強投資者的信任和信心。

　　陳華平介紹，截至2025年末，各類中長期資金合計持有A股流通市值約為23萬億元(人民幣．下同)，較年初增長36%。權益類基金規模由去年初的8.4萬億元增長到約11萬億元，發展明顯加快。2025年電子行業總市值已超過銀行板塊，成為A股第一大行業，A股市值前50名的公司中，科技企業從5年前的18家增加至目前的24家。
 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」

