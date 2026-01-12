【國務會議】李強：實施財政金融協同促內需一攬子政策，優化消費貸貼息

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

1月9日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，部署實施財政金融協同促內需一攬子政策。會議指出，這是擴大有效需求、創新宏觀調控的重要舉措；要加強財政政策與金融政策配合聯動，充分發揮政策效應，引導社會資本參與促消費、擴投資。



*支持民間投資，實施中小微企業貸款貼息政策*



會議指出，要加強財政政策與金融政策配合聯動，充分發揮政策效應，引導社會資本參與促消費、擴投資。圍繞促進居民消費，優化實施服務業經營主體貸款、個人消費貸款貼息政策，推動增加優質服務供給，增強居民消費能力。圍繞支持民間投資，實施中小微企業貸款貼息政策，設立民間投資專項擔保計劃，建立支持民營企業債券風險分擔機制，優化實施設備更新貸款財政貼息政策，進一步降低企業融資門檻和成本。要採取更多便利化措施，切實推動政策落地見效，增強群眾和企業獲得感。要密切跟蹤政策實施進展，加強全鏈條管理，確保資金規範高效使用。



此前，北京、深圳等地方政府已先行對中小微企業實施貸款貼息政策，主要針對創新型企業。以北京為例，根據2025年2月修訂發布的《北京市中小微企業首次貸款貼息實施細則》，按照首次貸款合同項下，自首筆放款起一年內企業實際獲得貸款產生利息的20%給予貼息，且貼息資金不高於實際放款額的1%。



*5萬元個人消費貸款，年貼息比例為1個百分點*



2025年7月底，國務院常務會議部署了實施個人消費貸款貼息政策與服務業經營主體貸款貼息政策。政策不到兩周即發文落地。8月，財政部、人民銀行、金監總局印發《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，貼息範圍包括單筆5萬元（人民幣．下同）以下消費，以及單筆5萬元及以上的重點領域消費（後者貼息額度仍為5萬元內）；年貼息比例為1個百分點，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的90%、10%。



與上述政策文件一同發布的還有財政部等九部門聯合印發的《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》，年貼息比例與中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的比例，均與個人消費貸款貼息政策一致，但服務業經營主體貸款的單戶享受貼息的貸款規模最高可達100萬元，貼息期限不超過1年。



*兩項財政貼息政策的年化貼息規模約為200億至300億元*



華泰證券首席宏觀經濟學家易峘撰文估算，這兩項財政貼息政策的年化貼息規模約為200億至300億元。不過從金融數據的表現來看，貼息政策發揮「促內需」效應仍需時間：政策落地實施三個月後，2025年11月的居民信貸數據仍然疲軟，當月住戶貸款減少2063億元，同比多減4763億元，明顯拖累新增信貸。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》