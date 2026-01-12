  • 會員
12/01/2026 09:29

《駐京專電》中證監財政部完善「吹哨人」規定，最高獎勵增至100萬

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監財政部修訂舉報獎勵規定
▷ 舉報獎勵上限增至100萬元人民幣
▷ 新增匿名管理與保護舉報人條款

　　中證監會同財政部修訂完善《證券期貨違法違規行為舉報工作暫行規定》，形成了《證券期貨違法行為「吹哨人」獎勵工作規定》。《獎勵規定》較大幅度提高獎勵標準，提高獎金比例，獎勵金額由案件罰沒款金額1%提升為3%。提供重大違法行為線索的，獎金上限也從10萬元(人民幣．下同)提升為50萬元，或者「吹哨人」為內部知情人員的，獎金上限提升至100萬元。

　　此次制度名稱從《證券期貨違法違規行為舉報工作暫行規定》修改為《證券期貨違法行為「吹哨人」獎勵工作規定》，新增概念定義，以更好體現「吹哨人」正義擔當精神，強調專業特點，突出激勵導向，同時也符合國際慣例。同時，在行文上對舉報制度相關表述作出適應性安排，並與證券期貨法律法規舉報條款作了法源上的必要銜接。

　　在完善獎勵條件方面，《獎勵規定》明確，嚴重破壞證券期貨市場秩序，嚴重危害金融安全，嚴重侵害投資者合法權益的重大案件納入獎勵案件範圍。可獎勵案件條件從罰沒款金額10萬元提升為100萬元。按要求補充相關材料信息的匿名「吹哨人」，以及在違法行為中起次要或者輔助作用的「吹哨人」，符合條件的也可予以獎勵。同時補充了獎勵消極條件，明確「吹哨人」撤回線索和妨礙、阻礙違法行為查處的不予獎勵。

　　《獎勵規定》較大幅度提高獎勵標準，提高獎金比例，獎勵金額由案件罰沒款金額1%提升為3%。提供重大違法行為線索的，獎金上限也從10萬元提升為50萬元。提供的案件線索在全國範圍內有重大影響，或者涉案數額特別巨大，或者「吹哨人」為內部知情人員的，每案獎金上限從30萬元、60萬元統一提升至100萬元。

　　為完善保護機制，《獎勵規定》對「吹哨人」身份信息實行匿名管理，因核實情況、實施獎勵而聯系「吹哨人」，需要使用「吹哨人」身份信息的，應當履行登記手續。嚴格規範收集處理內部知情人員個人信息。任何單位和個人不得以暴力、脅迫、誹謗、洩露個人隱私或者其他違法手段打擊報復「吹哨人」，不得以解除、變更勞動合同或者其他方式阻攔、限制或者干擾內部知情人員提供違法線索。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

