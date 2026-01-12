《駐京專電》網信辦擬規範互聯網應用程序個人信息收集使用活動

為規範互聯網應用程序個人信息收集使用活動，保護個人信息權益，促進個人信息合理利用，國家互聯網信息辦公室起草了《互聯網應用程序個人信息收集使用規定（徵求意見稿）》，於10日向社會公開徵求意見。徵求意見稿提出，收集使用個人信息應當採取對個人信息主體權益影響最小的方式，限於提供產品或者服務所必需，不得超範圍收集使用個人信息。



徵求意見稿指出，互聯網應用程序應當在首次啟動時，通過彈窗等顯著方式向用戶告知個人信息收集使用規則，並在用戶充分知情的前提下，取得用戶同意規則的明確表示。



徵求意見稿要求，互聯網應用程序不得通過調用通訊錄、通話記錄、短信權限收集使用用戶以外其他個人信息主體的個人信息，確需用於滿足通訊聯系、添加好友、數據備份的除外。互聯網應用程序向第三方提供個人信息的，應當取得用戶的單獨同意。



根據徵求意見稿，互聯網應用程序應當為用戶提供注銷賬號的便捷功能。用戶注銷賬號的，互聯網應用程序應當在15個工作日內完成賬號註銷，刪除已收集的相關個人信息或者進行匿名化處理。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》