《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3406.50
|紫金礦業
|(601899)
|2475.47
|兆易創新
|(603986)
|2132.35
|中國平安
|(601318)
|2004.54
|工業富聯
|(601138)
|1818.07
|貴州茅台
|(600519)
|1470.96
|洛陽鉬業
|(603993)
|1411.60
|金山辦公
|(688111)
|1372.21
|中信證券
|(600030)
|1267.90
|華友鈷業
|(603799)
|1266.92
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6125.93
|中際旭創
|(300308)
|4785.51
|新易盛
|(300502)
|4349.92
|陽光電源
|(300274)
|2699.84
|北方華創
|(002371)
|2554.17
|立訊精密
|(002475)
|2172.67
|航天發展
|(000547)
|2078.29
|天孚通信
|(300394)
|1822.37
|東方財富
|(300059)
|1604.24
|藍色光標
|(300058)
|1604.18
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
