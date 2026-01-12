  • 會員
AH股新聞

12/01/2026 08:03

《神州頭條》報章頭版摘要：證監推動中長期資金提高入市規模比例

▷ 習近平1月7日覆信美國青少年教育交流團訪華師生
▷ 中證監副主席陳華平1月11日稱推動中長期資金提高入市規模比例
▷ 全國商務工作會議1月10-11日部署2026年八項重點任務

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平覆信美國青少年教育交流團訪華師生
1月7日，國家主席習近平覆信由美國佛羅里達州邁阿密鑽石領航學院、佛羅里達大學、邁阿密戴德學院組成的青少年教育交流團訪華師生。習近平指出，期待更多美國青少年加入到中美友好事業中來，做兩國友好的新一代使者。

中證監：持續完善「長錢長投」制度環境
1月10日至11日，第三十屆中國資本市場論壇在北京舉行。中證監副主席陳華平11日在論壇上表示，中證監將強本強基、嚴監嚴管，持續深化投融資綜合改革，不斷提高制度包容性、適應性，更好推動資本市場實現質的有效提升和量的合理增長。

全國商務工作會議提出有序擴大服務領域自主開放
商務部1月11日消息，1月10日至11日，全國商務工作會議在京召開。會議明確，有序擴大服務領域自主開放，提升投資促進水平，健全外資服務保障體系。會議明確，2026年全國商務系統要重點做好八個方面工作。


《上海證券報》

習近平覆信美國青少年教育交流團訪華師生
1月7日，國家主席習近平覆信由美國佛羅里達州邁阿密鑽石領航學院、佛羅里達大學、邁阿密戴德學院組成的青少年教育交流團訪華師生。

中證監：五方面深化資本市場投融資改革
1月11日，中證監副主席陳華平出席第三十屆中國資本市場論壇並發言。會上，他系統性闡述了對資本市場投融資協調的理解，並介紹了下階段投融資改革方面的具體工作，包括進一步提高中長期資金入市規模比例，縱深推進科創板、創業板改革，深化再融資改革，從嚴懲治各類惡性違法行為。

嚴監管、促整改、淨生態，上交所「零容忍」打擊違規行為
2025年，上交所聚焦防風險、強監管、促高質量發展主線，切實發揮紀律處分監管效能，「零容忍」打擊各類違規行為，維護市場正常秩序，有力保障投資者合法權益。


《證券時報》

習近平覆信美國青少年教育交流團訪華師生
1月7日，國家主席習近平覆信由美國佛羅里達州邁阿密鑽石領航學院、佛羅里達大學、邁阿密戴德學院組成的青少年教育交流團訪華師生。

中證監：合力推動中長期資金進一步提高入市規模比例
1月11日，中證監副主席陳華平在參加第30屆中國資本市場論壇時表示，中證監將持續深化投融資綜合改革，不斷提高制度包容性、適應性，更好推動資本市場實現質的有效提升和量的合理增長。

全國商務工作會議部署今年八項重點任務
1月10日至11日，全國商務工作會議在京召開。會議部署了全國商務系統在2026年的8項重點任務，包括深入實施提振消費專項行動、健全現代市場和流通體系、推動貿易創新發展、塑造吸引外資新優勢、對接國際高標準經貿規則、有效實施對外投資管理、深化多雙邊經貿合作、織密織牢開放安全網等方面。

