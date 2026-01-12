《神州經脈》A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華

滬深股市今日交投放量，兩市全日成交達3.6萬億元(人民幣．下同)創歷史新高，連續第二個交易日突破3萬億，較上一個交易日放量4786億元或15%，刷新此前在2024年10月8日創下的成交額(3.45萬億元)紀錄。A股三大指數齊升，滬綜指收漲1.09%，報4165.29點；深成指揚1.75%，創業板指升1.82%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9742，較上個交易日4時30分收盤價升79點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高。人民幣中間價報7.0108，較上個交易日升20點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約260點。



*今日新聞精選*



1. 中國外交部發言人毛寧今天宣布，加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問，中國國家主席習近平和國務院總理李強將分別與其會見。中方期待以卡尼總理此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係的轉換勢頭。習近平去年10月在南韓出席APEC領導人非正式會議期間會見卡尼，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題。



2. 中國海關總署將於14日(周三)公布內地2025年12月及全年貿易數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國2025年12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期「搶出口」造成的高基數效應，增速料從5.9%放緩至3%；進口同比增幅料亦從1.9%降至0.9%；當月貿易順差預計從1116.8億美元小幅擴大至1136億美元。



3. 中證數據顯示，2025年全年新開融資融券帳戶達154.21萬戶，創下近十年以來的最高紀錄，較2024年增加了53.36萬戶，增幅超52%，較2018年的階段性低點40.34萬戶增長近3.8倍。從年度數據對比來看，2016-2024年期間，兩融新開帳戶數最高值為2020年的104.52萬戶，而2025年的新增規模較這一峰值提升約47.5%，較2024年的100.85萬戶增長超52.9%，增長勢頭強勁。



4. 外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，有日媒記者就中國對日本出口稀土一事進行提問，指有報道稱包括明確民事用途在內的稀土對日本出口許可審查被暫停，中國企業亦通知部分日本企業將不再簽訂新的稀土合同，毛寧回應稱，具體的情況建議向中方的主管部門了解。她強調，中方依法依規採取有關措施，完全是正當合理合法。



5. 內媒報道，榮耀手機確認數字500系列將與泡泡瑪特進行IP聯名合作，新機定位行業首款潮玩手機，將於1月19日發布亮相。此前有自媒體稱泡泡瑪特本月會推出「潮玩手機」，預計會「和一家比較年輕化的主流手機品牌」合作。內媒《藍鯨新聞》向泡泡瑪特方面求證，獲回覆指目前沒有研發手機的計劃，但就承認會和知名手機品牌推出IP聯名合作。



6. 據《彭博》報道，小鵬汽車已聘請銀行安排其飛行汽車部門在香港進行首次公開招股(IPO)。小鵬汽車選擇摩根大通和摩根士丹利籌備匯天的上市事宜，並已通過保密方式提交了發行股份的申請，最早可能在今年進行交易。小鵬匯天去年6月宣布杜超正式加入公司出任首席財務官、副總裁時，曾透露公司未來會有IPO計劃。



7. 內地一款名為「死了麼」的App近日甫上架即爆紅，在蘋果中國區付費軟件排行榜上位列第一，其國際版「Demumu」目前也登上了蘋果香港區付費App榜單第二位。這款App是為獨居人士打造的輕量化安全工具，用戶需要設置緊急聯繫人並簽到，若連續多日沒在App內簽到，系統將於次日自動發送郵件告知緊急聯繫人。由於名字非常搶眼而且「不吉利」，功能卻也擊中真實社會的痛點--獨居人士「孤獨死」，因此引起熱議，App的收費也由最初的1元上調為8元。



8. 智譜今早在微信公眾號宣布，智譜與滴滴宣布達成戰略合作，雙方將圍繞通用人工智能(AGI)關鍵技術及其在出行領域的智能體應用開展前瞻性協同探索。基於此次戰略合作，雙方將共同推進Agent場景落地和大模型領域人才培養，深化出行場景的意圖對齊與推理能力建設，推動Agent在更複雜業務場景中的驗證與落地。