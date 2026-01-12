  • 會員
AH股新聞

12/01/2026 17:00

《鍾之日記》國家出手反內捲，阿里美團股價彈

▷ 1月12日港股恒指升1.4%，A股成交3.6萬億創新高
▷ 國務院反壟斷部門對外賣平台行業啟動調查評估
▷ 美團股價漲6.6%，阿里升5.3%

　　1月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國非農就業數據未達預期，卻未阻美股上周五（9日）續創歷史新高，港股承外圍強勢高開逾百點，其後表現反覆，並一度倒跌。A股發力，成交活躍，帶動大市氣氛，恒指午後漲逾300點，外賣平台股走強。恒指全日收報26608，升376點或1.4%，主板成交逾3062億元。

*A股收漲逾1%，兩市成交3.6萬億破紀錄*

　　滬深股市今日交投放量，兩市全日成交達3.6萬億元（人民幣．下同）創歷史新高，連續第二個交易日突破3萬億，較上一個交易日放量4786億元或15%，刷新此前在2024年10月8日創下的成交額（3.45萬億元）紀錄。A股三大指數齊升，滬綜指收漲1.09%，報4165.29點；深成指揚1.75%，創業板指升1.82%。

　　值得留意，內地周三（14日）將公布2025年12月及全年貿易數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期搶出口造成的高基數效應，增速料放緩至3%；進口同比增幅料亦降至0.9%；當月貿易順差預計小幅擴大至1136億美元。

*國家出手約束價格戰，美團彈6.6%*

　　 國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室依據《中華人民共和國反壟斷法》，宣布對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估，稱旨在形成優質優價、良性競爭的市場秩序，並要求外賣平台嚴格落實反壟斷合規主體責任。

　　有關負責人在回答記者提問時表示，本次調查評估是委員會辦公室表達競爭關注、評估壟斷風險、規範市場秩序的重要舉措。近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭，社會各方面反映強烈。

　　委員會辦公室表示，今次調查將透過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入了解外賣平台競爭行為，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。

　　針對有關部門發起的調查，美團(03690)指堅決擁護，將全力做好配合工作。美團表示，將以此次調查為契機，和產業內各平台一起，共同落實市場主體責任，公平參與市場競爭，促進外送平台服務產業創新與健康發展。

　　阿里(09988)旗下淘寶閃購稱深知公平競爭是市場經濟的核心原則，也是推動外送平台服務產業持續創新與健康發展的基石。公司始終堅持公平、公正、公開的原則，在商家管理、價格行為、配送員權益保障、消費者權益保護等方面，嚴格遵守《反壟斷法》、《反不正當競爭法》等相關法律法規，遵循《外賣平台服務管理基本要求》開展業務。

　　消息釋出，美團強勢反彈，今日收漲6.6%，報105元，為表現第三好藍籌；阿里巴巴亦升5.3%，收報154.3元。

　　但有市場人士坦言，對反壟斷調查能否從實質上幫助外賣平台擺脫惡性競爭持有疑問。因為市場習慣已經形成，若減少補貼，平台可能面臨訂單急跌，收入下降的風險。對於美團今日的升勢，分析認為主要炒作樂觀情緒，以及此前股價大跌後出現技術反彈。

*A股成交額新高，中資券商股價造好*
　
　　滬深股市今日成交創歷史新高。中資券商股股價造好，中州證券(01375)揚超4%，中信建投証券(06066)、東方證券(03958)、光大證券(06178)漲逾1%，中國銀河(06881)、申萬宏源(06806)升近1%。

　　中證監副主席陳華平出席第三十屆中國資本市場論壇時表示，要進一步提高中長期資金入市規模比例，持續完善長錢長投的制度環境，繼續推動上市公司提升價值創造能力，加快培育一流投資銀行與投資機構。同時，內地多位首席經濟學家均認為，中國資產價值正從「海外可選」變為「全球不可回避」，今年開局政策穩、產業興、資本活的新景象已然顯現，中國資產正邁入系統性重估的新周期。
　
　　此外，投資者參與兩融業務的熱情高漲。中證數據顯示，2025年A股全年新開融資融券帳戶達154.21萬戶，創下近十年以來的最高紀錄，較2024年增加了53.36萬戶，增幅超52%，較2018年的階段性低點增長近3.8倍。截至2025年末，兩融帳戶總數突破1564萬戶，融資餘額增長逾36%至2.52萬億元人民幣。
　
　　此外，中資券商國際化步伐加速。廣發證券(01776)公告擬通過「配售H股+發行可轉債」募集約61.1億元，用於向境外子公司增資以支持國際業務拓展。2025年以來，招商證券(06099)、中信建投等多家券商披露對香港子公司的增資計劃，合計擬增資金額接近200億港元。廣發證券今日仍跌約0.2%，招商證券則升超0.2%。

12/01/2026 17:29

