《Ａ股動向》嘉必優收上交所監管工作函，至今未披露供應雀巢ARA原料檢測結果

雀巢奶粉花生四烯酸(ARA)油脂原料供應商之一嘉必優(滬:688089)今日發布公告稱，收到上交所監管工作函，被督促及時回覆監管函件並依法履行信息披露義務。



總部位於瑞士的雀巢1月6日表示，已在全球31個國家和地區發布針對部分批次嬰幼兒配方奶粉產品的召回通知，原因是供應商提供的花生四烯酸(ARA)油脂原料可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素，而該物質可能引發腹瀉、嘔吐等消化問題。1月6日，雀巢中國跟進宣布自願回收涉事產品。



隨著全球最大ARA供應商帝斯曼-芬美意發布澄清公告，強調涉事原料非其供應的同時，市場焦點迅速聚焦於內地最大ARA供應商嘉必優，認為嘉必優可能是問題原料ARA的供應商之一。儘管雀巢強調，尚未接到食用不適報告，且涉事產品佔年銷售額比例遠低於0.5%；嘉必優亦在1月7日回應稱已接到雀巢通報並正在核查原料，檢測結果尚未出爐，但市場的擔憂情緒爆發。1月8日，嘉必優股價盤中一度大跌超12%，全日收盤跌11.9%；1月9日全日則跌3.3%。今日嘉必優隨市收升0.05%。(wn、sl)

《經濟通通訊社12日專訊》