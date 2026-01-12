  • 會員
AH股新聞

12/01/2026 08:53

《中國要聞》稀土價格指數正式上線，稀土精礦報價再度上調

　　包頭稀土產品交易所（以下簡稱「稀交所」）近日宣布，稀土價格指數正式在稀交所官方網站、微信公眾號及中國金融信息網、新華財經專業終端、新華財經App等平台同步上線。

　　稀交所稱，該指數應用稀交所平台自身交易數據及廣泛採集的真實、合規貿易數據，結合科研院校嚴謹的指數模型編制而成，覆蓋鑭、鈰、鐠、釹等稀土市場主流產品。下一步，稀交所將持續優化指數內容，豐富指數體系，拓展指數平台發布，加強推廣指數應用，致力於打造我國稀土產品流通領域的價格「晴雨表」和「風向標」。

　　稀交所最新數據顯示，1月9日氧化鐠釹均價為62.49萬元（人民幣．下同）/噸，金屬鐠釹為76.07萬元/噸，相較於2026年首個交易日均有小幅上漲。

　　1月9日盤後，包鋼股份(滬:600010)與北方稀土(滬:600111)雙雙發布公告稱，擬將2026年第一季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅26834元/噸（干量，REO=50%），環比上漲2.4%。這是自2024年三季度起，稀土精礦交易價格實現連續6次上調。
《經濟通通訊社12日專訊》

