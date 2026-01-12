《神州期貨》廣期所調整鉑、鈀期貨合約漲跌停板幅度及交易保證金

1月9日，廣州期貨交易所發布關於調整鉑、鈀期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準的通知。



自2026年1月13日結算時起，鉑、鈀期貨合約漲跌停板幅度調整為16%，交易保證金標準調整為18%。如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標準與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金標準不同時，則按兩者中幅度大、標準高的執行。

《經濟通通訊社12日專訊》