【車企血戰】吉利等車企積極出海，外媒：未來兩年行業將現大規模淘汰

據《日本經濟新聞》的預測，中國品牌汽車在2025年的全球銷量預計增長17%，達到2700萬輛，將超越日本的2500萬輛成為全球最大的汽車出口國。中國車企積極拓展海外市場，吉利控股(00175)全球傳播總監Ash Sutcliffe在國際消費電子展(CES)上接受外媒採訪時表示，公司很可能在未來24至36個月內就其在美國的擴張計劃發布公告，極氪和領克等品牌可能很適合美國市場。



Ash Sutcliffe透露，目前最大的問題是何時進入美國以及前往哪些地區。吉利尚未在美國尋找生產基地，但暗示富豪汽車位於南卡羅來納州的組裝廠可能是理想地點。



在車企積極出海的背景下，國內汽車市場極度動盪，廠商表現呈現出明顯分化。比亞迪(01211)(深:002594)的增長主要來自出口市場，其海外銷量呈指數級增長，出口量已超過100萬輛，但在本土市場的年度銷量預計將下降約10%。中國市場專家貝努瓦．施倫貝格向法國《回聲報》表示，「四年前的贏家，並不一定是今天的贏家，因為這裏幾乎沒有品牌忠誠度。」



他指出，未來兩年將出現大規模淘汰，行業整合就在眼前。像比亞迪這樣的企業可能會經歷一段艱難時期，但它有能力挺過去，尤其是因為它幾乎掌控了整個產業鏈，包括電池。

《經濟通通訊社12日專訊》