  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

12/01/2026 09:27

【車企血戰】吉利等車企積極出海，外媒：未來兩年行業將現大規模淘汰

　　據《日本經濟新聞》的預測，中國品牌汽車在2025年的全球銷量預計增長17%，達到2700萬輛，將超越日本的2500萬輛成為全球最大的汽車出口國。中國車企積極拓展海外市場，吉利控股(00175)全球傳播總監Ash Sutcliffe在國際消費電子展(CES)上接受外媒採訪時表示，公司很可能在未來24至36個月內就其在美國的擴張計劃發布公告，極氪和領克等品牌可能很適合美國市場。

　　Ash Sutcliffe透露，目前最大的問題是何時進入美國以及前往哪些地區。吉利尚未在美國尋找生產基地，但暗示富豪汽車位於南卡羅來納州的組裝廠可能是理想地點。

　　在車企積極出海的背景下，國內汽車市場極度動盪，廠商表現呈現出明顯分化。比亞迪(01211)(深:002594)的增長主要來自出口市場，其海外銷量呈指數級增長，出口量已超過100萬輛，但在本土市場的年度銷量預計將下降約10%。中國市場專家貝努瓦．施倫貝格向法國《回聲報》表示，「四年前的贏家，並不一定是今天的贏家，因為這裏幾乎沒有品牌忠誠度。」

　　他指出，未來兩年將出現大規模淘汰，行業整合就在眼前。像比亞迪這樣的企業可能會經歷一段艱難時期，但它有能力挺過去，尤其是因為它幾乎掌控了整個產業鏈，包括電池。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區