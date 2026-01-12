  • 會員
AH股新聞

12/01/2026 15:04

《神州券商》2025年新開融資融券帳戶154.21萬戶，創十年新高

　　據《財聯社》報道，中證數據顯示，2025年全年新開融資融券帳戶達154.21萬戶，創下近十年以來的最高紀錄，較2024年增加了53.36萬戶，增幅超52%，較2018年的階段性低點40.34萬戶增長近3.8倍。

　　從年度數據對比來看，2016-2024年期間，兩融新開帳戶數最高值為2020年的104.52萬戶，而2025年的新增規模較這一峰值提升約47.5%，較2024年的100.85萬戶增長超52.9%，增長勢頭強勁。

　　從時間維度看，2025年兩融開戶節奏穩健且下半年發力明顯，9月以20.54萬戶創下全年單月新高，8月、3月、11月、12月新開帳戶數均超14萬戶。這一增長態勢是市場需求與券商布局共振的結果，全年行業兩融業務增幅集中在25%-40%，頭部券商與區域中型券商各展優勢，多家券商上調業務規模上限以承接需求。

　　此外，截至2025年末，兩融帳戶總數突破1564萬戶，較2024年末實現跨越式增長。全市場融資餘額從2024年末的1.85萬億元（人民幣．下同）升至2.52萬億元，增幅超36%，投資者參與兩融業務的熱情高漲。
《經濟通通訊社12日專訊》

