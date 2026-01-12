小鵬汽車與工商銀行廣東省分行達成戰略合作，獲100億元授信額度

據《證券時報》消息，近日，小鵬汽車(09868)與工商銀行(01398)(滬:601398)廣東省分行在小鵬科技園簽訂戰略合作協議。



據協議，工商銀行廣東省分行將支持小鵬汽車100億元人民幣的授信額度，用於融資業務、國際業務、現金管理等方面，全力支持小鵬汽車業務運營及發展。

《經濟通通訊社12日專訊》