《中國要聞》王毅首訪索馬里推遲，大使館：因日程安排調整

中國外長王毅原定於1月7日至12日訪問埃塞俄比亞、索馬里、坦桑尼亞、萊索托非洲等國，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕式。不過，在上周四（8日）結束對埃塞俄比亞的訪問後，王毅於9日抵達坦桑尼亞，跳過了前往索馬里的行程。中國駐索馬里使館發言人表示，經中國和索馬里兩個外交部門友好協商，中方因日程安排原因調整了王毅有關訪問行程，雙方正就下一步安排保持溝通。



王毅原定對索馬里進行歷史性訪問，是1980年代以來中國外長首訪索馬里。《法新社》報道，一名索馬里總統府官員表示，中國政府代表團「推遲」訪問，是因為「技術性原因」。



*王毅：反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨*



值得留意，押後索馬里行程後，王毅同索馬里外長德埃舉行電話會談。王毅強調，中國堅定奉行對索馬里友好政策，中索戰略夥伴關係不會受一時一事的影響。王毅表示，中方將一以貫之支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整，反對索馬里蘭(Somaliland)勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作，以中非人文交流年為契機，加強兩國友好交往，鞏固好、發展好兩國戰略夥伴關係。



索馬里蘭近年宣稱脫離索馬里獨立，聯合國成員國中暫時只有以色列正式承認索馬里蘭地位，台灣則與索馬里蘭互設辦事處等。

