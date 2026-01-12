  • 會員
AH股新聞

12/01/2026 09:09

【政策解讀】光伏出口退稅4月取消，行業協會：助抑制出口價格過快下滑

　　內地4月1日起取消光伏等產品增值稅出口退稅。1月9日晚，中國光伏行業協會發文解讀稱，儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內捲外化」問題的唯一手段，但從長期看，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。

　　協會表示，自2024年以來，中國光伏產品在海外市場面臨日益激烈的惡性競爭，出口價格持續走低。部分企業在出口過程中，將出口退稅額折算為對外議價空間，導致原本用於對沖國內增值稅負擔的財政資金在議價環節被讓渡給境外採購方。這使得出口退稅政策在實質上轉化為對海外終端市場的補貼，不僅造成國內企業的利潤流失，也顯著增加了我國光伏產業遭受反補貼、反傾銷等國際貿易摩擦的風險，對光伏產業整體利益與國際形象均產生了負面影響。

　　協會認為，適時降低或取消光伏產品的出口退稅，有助於推動國外市場價格理性回歸，降低了我國面臨的貿易摩擦的風險，同時能夠有效緩解國家財政負擔，促進財政資源更合理、更高效的配置。儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內捲外化」問題的唯一手段，但從長期看，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。

　　需要指出的是，早在2024年11月15日，兩部門曾發布公告，將光伏等產品出口退稅率從13%降至9%。此次再度調整也是光伏產業自納入出口退稅政策體系以來，首次全面取消相關產品增值稅出口退稅。
《經濟通通訊社12日專訊》

