《Ａ股行情》滬綜指高開0.35%，光伏出口退稅取消，外賣反壟斷調查

內地將自4月1日起取消光伏等產品增值稅出口退稅，並降低電池產品的增值稅出口退稅率，分析師認為此舉尋求安撫擔憂中國出口激增的貿易夥伴。滬深股市今早走勢分化，滬綜指高開0.35%，報4134.89點，深成指高開0.47%，創業板指低開0.13%；AI方向領漲，石油及銀行股走低。



根據財政部、稅務總局公告，4月1日起，取消光伏等產品增值稅出口退稅；4月1日起至12月31日，電池產品增值稅出口退稅率由9%下調至6%；明年1月1日起，取消電池產品增值稅出口退稅。中國光伏行業協會發文稱，儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內捲外化」問題的唯一手段，但從長期看，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。



另外，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室公布，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查，稱補貼驅動的價格戰正在擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭。消息釋出後，美團、淘寶閃購、京東三大平台連夜表態，強調「堅決擁護、積極配合」。



人行今日進行861億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有500億元逆回購到期，即今日淨投放361億元。本周公開市場將有1387億元逆回購到期。

《經濟通通訊社12日專訊》