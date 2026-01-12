  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

12/01/2026 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.75%，兩市半日成交突破2.3萬億

　　中證監副主席陳華平出席論壇時表示，進一步提高中長期資金入市規模比例，縱深推進科創板、創業板改革，深化再融資改革。滬綜指今日繼續拉升，上午收升0.75%報4151.14點，深成指及創業板指分別漲1.31%及1.17%。量能持續放大，滬深兩市半日成交額23069億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量2454億元或12%。

　　盤面上，AI應用概念全線爆發，掀起漲停潮，藍色光標(深:300058)、易點天下(深:301171)升20%封板。商業航天概念強勢，通宇通訊(深:002792)四天三漲停。

　　光伏概念表現活躍，杭蕭鋼構(滬:600477)、金晶科技(滬:600586)漲停。財政部表示，自4月1日起將取消或降低光伏等產品的增值稅出口退稅。花旗稱，短期來看，政策對中國組件廠商的盈利衝擊更大，而對儲能廠商影響相對有限；但退稅取消有望加速中國光伏行業的整合。中國光伏行業協會發文解讀稱，長期看，適時降低或取消光伏產品的出口退稅，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。

　　下跌方面，油氣、煤炭等方向跌幅居前，銀行及房地產股保險疲軟。
《經濟通通訊社12日專訊》

