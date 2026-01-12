  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

12/01/2026 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.8%，創業板指漲1.4%

　　A股市場午後續升，滬綜指升0.82%，報4154.15點，滬深300指數升0.51%，深成指揚1.33%，創業板漲1.43%。上海B股軟0.17%，深圳B股跌0.21%。AI應用概念全線爆發，石油、煤炭股走跌。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰12/01/2026 13:49  《Ａ股焦點》中船防務ＡＨ股齊漲，料去年淨利同比增近兩倍

下一篇新聞︰12/01/2026 13:28  《Ａ股焦點》益生股份升逾１％，白羽肉雞海外引種暫停，恢復時…

其他
More

12/01/2026 13:25  【ＦＯＣＵＳ】侵侵下注「可負擔」，金價預言ＱＥ將上路

12/01/2026 11:56  天貓發布２０２６年５０個藍海機會賽道，含智能機器人、ＡＩ眼…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區