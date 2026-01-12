《Ａ股行情》滬綜指午後升0.8%，創業板指漲1.4%

A股市場午後續升，滬綜指升0.82%，報4154.15點，滬深300指數升0.51%，深成指揚1.33%，創業板漲1.43%。上海B股軟0.17%，深圳B股跌0.21%。AI應用概念全線爆發，石油、煤炭股走跌。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/01/2026 13:36
A股市場午後續升，滬綜指升0.82%，報4154.15點，滬深300指數升0.51%，深成指揚1.33%，創業板漲1.43%。上海B股軟0.17%，深圳B股跌0.21%。AI應用概念全線爆發，石油、煤炭股走跌。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰12/01/2026 13:49 《Ａ股焦點》中船防務ＡＨ股齊漲，料去年淨利同比增近兩倍
下一篇新聞︰12/01/2026 13:28 《Ａ股焦點》益生股份升逾１％，白羽肉雞海外引種暫停，恢復時…
12/01/2026 13:25 【ＦＯＣＵＳ】侵侵下注「可負擔」，金價預言ＱＥ將上路
12/01/2026 11:56 天貓發布２０２６年５０個藍海機會賽道，含智能機器人、ＡＩ眼…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N