《Ａ股行情》滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升1.09%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今日交投放量，兩市全日成交達3.6萬億元（人民幣．下同）創歷史新高，連續第二個交易日突破3萬億，較上一個交易日放量4786億元或15%，刷新此前在2024年10月8日創下的成交額（3.45萬億元）紀錄。A股三大指數齊升，滬綜指收漲1.09%，報4165.29點；深成指揚1.75%，創業板指升1.82%。



中國證監會副主席陳華平出席第三十屆中國資本市場論壇時表示，要進一步提高中長期資金入市規模比例，縱深推進科創板、創業板改革，深化再融資改革。同時，內地多位首席經濟學家均認為，中國資產價值正從「海外可選」變為「全球不可回避」，今年開局政策穩、產業興、資本活的新景象已然顯現，中國資產正邁入系統性重估的新周期。



星石投資認為，在積極因素積累、市場情緒保持的背景下，春季行情正在逐步展開。短期來看，目前股市仍處於牛市中期，隨著1月進入年報業績預告的披露窗口期，業績預告披露有助於進一步明晰當前的景氣線索，業績因素對股價的影響會逐步增加。



從板塊來看，AI應用方向全線爆發，商業航天概念延續強勢，整體收升6%，中國衛通(滬:601698)漲停創新高；腦機接口概念反復活躍；受惠成交激增，券商股全線升；石油、煤炭逆市走軟。



值得留意，周三（14日）將公布2025年12月及全年貿易數據。路透綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期搶出口造成的高基數效應，增速料放緩至3%；進口同比增幅料亦降至0.9%；當月貿易順差預計小幅擴大至1136億美元。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4789.92 +0.65 上證指數 4165.29 +1.09 14462.30 深證成指 14366.91 +1.75 21552.20 創業板指 3388.34 +1.82 科創50 1511.84 +2.43 B股指數 258.43 +0.05 2.73 深證B指 1281.78 +0.15 0.84

《經濟通通訊社12日專訊》