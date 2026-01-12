【人行操作】人行861億逆回購利率持平，淨投放361億

人民銀行公布，今日進行861億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有500億元逆回購到期，即今日淨投放361億元。
本周公開市場將有1387億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期500億元、162億元、286億元、99億元、340億元，周二還有6000億元買斷式逆回購到期。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/01/2026 09:25
