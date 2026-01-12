【ＡＩ】智譜與滴滴達成戰略合作，將共同探索出行Agent場景落地

智譜(02513)今早在微信公眾號宣布，智譜與滴滴宣布達成戰略合作，雙方將圍繞通用人工智能(AGI)關鍵技術及其在出行領域的智能體應用開展前瞻性協同探索。基於此次戰略合作，雙方將共同推進Agent場景落地和大模型領域人才培養，深化出行場景的意圖對齊與推理能力建設，推動Agent在更複雜業務場景中的驗證與落地。

《經濟通通訊社12日專訊》