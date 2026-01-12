【內房困局】萬達4億美元債成功展期兩年

據《財聯社》報道，萬達一筆4億美元債券展期方案近日正式獲得通過。該筆債券於2026年2月13日到期，票面利率11%，發行人為萬達地產環球有限公司，由萬達商業地產(香港)有限公司等關聯方提供擔保。根據債券展期方案，展期通過後該筆債券到期日延至2028年2月13日。



報道引述萬達商管方面表示，此舉將幫助集團緩解短期流動性壓力，為有序推進業務規劃及資產處置策略、實現資產價值最大化爭取更多時間，並使債券償還節奏與集團實際現金流生成能力相匹配。



報道指，此次萬達的展期方案包含一些對債券持有人相對友好的條款。除維持11%的高票息，該方案還增設了強制部分贖回條款，贖回日分別為2026年1月30日、2026年8月13日、2027年2月13日及2027年8月13日。展期方案同時賦予發行人在任何時間全額或部分按面值贖回債券的權利，並將萬達香港的最低淨資產要求由8億港元調整為3億港元。



報道又指，延長期內償還債券的主要資金來源，將包括資產處置所得款、業務運營產生的經營現金流，以及來自萬達商管子公司和聯營公司的股息或其他分配。

《經濟通通訊社12日專訊》