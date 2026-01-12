「死了麼」App內地爆紅，打卡避「孤獨死」，「95後」團隊初始創建成本僅千元

內地一款名為「死了麼」的App近日甫上架即爆紅，在蘋果中國區付費軟件排行榜上位列第一，其國際版「Demumu」目前也登上了蘋果香港區付費App榜單第二位。



據介紹，這款App是為獨居人士打造的輕量化安全工具，用戶需要設置緊急聯繫人並簽到，若連續多日沒在App內簽到，系統將於次日自動發送郵件告知緊急聯繫人。由於這款App的名字非常搶眼而且「不吉利」，功能卻也擊中真實社會的痛點--獨居人士「孤獨死」，因此在互聯網引起熱議，並吸引了大量網民下載；App的收費也由最初的1元（人民幣．下同）上調為8元。與此同時，一款名為「活了麼」而且功能相似的免費App隨即出現了在蘋果應用商店。



*團隊成員：一個月完成開發，已實現盈利*



多家內媒專訪了「死了麼」App的開發者團隊。該團隊是一家名為「月境（鄭州）技術服務有限公司」的微型公司。團隊成員之一呂先生介紹，團隊內只有3人，都是「95後」，平時有各自的工作；早在兩三年前大家就在社交平台上留意到相關需求，「近幾年大家都會討論『甚麼App是每個人都需要的，並且一定會下載的』，就有網友提到『死了麼』App，這個創意出來之後有很大的討論度，於是我們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義，於是我們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成了開發」。



團隊成員之一郭先生透露，項目大約在2025年年中立項，初始投入成本僅「1000多塊錢」，「有想過會火，但沒想到有這麼火」，已經實現盈利，「這幾天付費人數翻了200倍，仍在持續增長」。至於費用上調，郭先生解釋，無論是現有的郵件通知，還是會在這個月內上線的短信通知功能，都需要調用第三方服務，產生實際成本，「8元的定價是為了『長期來做這個事情』，確保服務的可持續性」。



*團隊成員：歡迎公平競爭，正在開發新產品*



郭先生還透露，迅猛的下載量增長已吸引到資本的關注，一些個人、機構和身邊朋友已經表達投資意向，計劃以100萬元出讓公司10%的股份。若以此計算，「死了麼」App的估值已達到1000萬元。



另外，對於已經出現與「死了麼」類似的App，郭先生表示，只要不影響到其權益，大家可以公平競爭，「但『死了麼』這款產品優勢不在於技術壁壘，對用戶和市場需求的發現才是核心競爭優勢」。



郭先生並提到，考慮到長者對於這款App的名字有忌諱，團隊未來會考慮推出更適合長者使用的App。同時，團隊已在開發另一款新產品，旨在讓家長不需購買專門的兒童手錶，只需在子女手機上安裝一個軟件，就能實時查看其位置、設備電量、網絡狀態，甚至在子女夜間出門、摔倒或發生車禍等意外時第一時間收到警報。

