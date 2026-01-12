《債務風險》河南：國企違規發境外債終身追責，嚴禁發一年期以內境外債

河南省人民政府辦公廳近日印發《河南省國有企業境外債券管理辦法》，《辦法》明確，出資人機構應當嚴格管控政府融資平台公司跨境融資行為，對違規批准的出資人機構負責人、相關責任人和違規發行境外債券的國有企業負責人，按照誰審批誰負責原則依法依規進行終身追責。國有企業發行境外債券導致新增地方政府隱性債務或因債務違約引發區域重大金融風險的，依法依規對負有責任的相關單位和個人進行追責。同時，嚴禁各級政府融資平台公司和國有企業發行一年期及以下境外債券。



《辦法》又指，國有企業是境外債券發行管理的責任主體，需建立涵蓋發行原則、流程職責、風險防控等內容的管理制度，經內部決策機構審議通過後報出資人機構備案。發行前，企業需配齊責任團隊、制定服務機構維護管理制度、完成可行性論證並備好風險應急預案。出資人機構根據對國有企業出資形式的不同，對其發行境外債券實行分類決策。股權多元化國有企業需將相關材料報送全體股東，待出資人機構出具意見後，由其股東代表在股東會上行使表決權。



此外，國有企業需統籌管控子企業發債資格，明確可以發行境外債券的子企業名單。

《經濟通通訊社12日專訊》